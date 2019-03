Spielberg regresa a la televisión con 'Falling Skies'

No es nuevo en estas lides. Steven Spielberg ya produjo, junto al actor Tom Hanks, la serie 'The Pacific' para la HBO. Ahora ha cambiado de canal (TNT) y de temática: de la II Guerra Mundial a una invasión extraterrestre en 'Falling Skies'.



'Falling Skies' es una serie de ciencia ficción que relata la supervivencia de un grupo humanos después de la invasión de los extraterrestres. El piloto estará dirigido por Carl Franklin y cuenta con el guión de Robert Rodat. Según ha informado recientemente la cadena, su estreno está previsto para junio de 2011.



Noah Wyle ('Urgencias') protagoniza esta serie apocalíptica, de la que ya se puede leer que es una mezcla de 'V', 'The Walking Dead' y la desaparecida 'Jericho'. El recordado doctor Carter de 'Urgencias' interpreta a Tom Mason, un antiguo profesor universitario que se convierte en el líder de un grupo de soldados y civiles que luchan contra la fuerza alienígena que ha invadido y ocupado la Tierra.



Moon Bloodgood ('Terminator Salvation') comparte cartel junto a Wyle. Bloodgood es Anne Glass, una terapeuta que trabaja con niños supervivientes ayudándolos a superar la traumática situación. El casting lo completan Will Patton, Jessy Schram, Colin Cunningham, Seychelle Gabriel y Maxim Knight.