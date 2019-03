'Spartacus': sangre y... cancelación

A pesar de los contratiempos sufridos por la enfermedad y fallecimiento de su protagonista originario, Andy Whitfield, la serie 'Spartacus' remontó con una precuela y con un nuevo protagonista, Liam McIntyre. Pero sus datos no han convencido a la cadena Starz que, para sorpresa de los seguidores de la serie, ha decidido no renovar la ficción.



La cadena cancela la ficción con su próxima temporada, la tercera. El último episodio se emitirá en enero de 2013 y llevará por título "War of the Damned".



"Esta serie ha sido cuestionada, por no decir otra cosa, de muchas maneras", asegura el creador de la serie, Steven S. DeKnight. "Hemos pasado por muchas dificultades y tragedias desde que comenzamos", ha declarado al portal IGN.