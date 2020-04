Los comienzos de las estrellas del cine y la televisión no siempre son gloriosos o recordados, y Shailene Woodley, que alcanzó la fama con la saga 'Divergente' y a la que después hemos visto triunfar con 'Big Little Lies', comenzó muchos años antes su carrera, aunque quizá no te diste cuenta.

Lo ha confirmado ella misma con este post en Instagram, en el que explica que participar en la serie sigue siendo uno de sus mayores logros.

Woodley interpretaba en 'The OC' a Kaitlin Cooper, la hermana pequeña de Marissa (Misha Barton), pero tras 6 episodios fue reemplazada por Willa Holland, eso que tantas veces hemos visto en las series americanas, que cambien a un personaje de hundía para otro.

