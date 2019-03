El sorprendente don de Johnny Galecki, Leonard en 'The Big Bang Theory', que no conocíamos

Cuando hablamos de Johnny Galecki nos viene directamente a la cabeza la famosa sitcom que co-protagoniza, 'The Big Bang Theory', y no cabe duda de que su talento como actor es innegable. Pero lo que no nos imaginábamos era que también controle a la perfección otros campos de las artes. Y así nos lo ha querido mostrar el actor en su cuenta oficial de Instagram.

Galecki, además de interpretar a Leonard Hofstadter en 'The Big Bang Theory', tiene un don para la música, incluso con una mano rota. El actor ha compartido en Instagram unos vídeos en los que aparece tocando la batería como si de una estrella del rock se tratara. Y sólo con una mano.

Y es que Galecki quiso aclarar estos vídeos con un gracioso pie de foto muy explicativo: "Cuando la banda de Rick Springfield te pide que toques la batería. Y tú dices: "Lo siento, pero me he roto la mano izquierda". Y entonces Rick Springfield dice: "Bueno, pues toca sólo con una. Toca 'Jessie's Girl'". Y de repente piensas: "Bueno, de todas formas no necesito dos manos para el resto de mi vida".