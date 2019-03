'Sons of Anarchy' ficha a Lea Michele

Lea Michele cambia las canciones de 'Glee' por los motores de 'Sons of Anarchy'. La actriz Lea Michele ha fichado por la serie de FX para su temporada final, según informa el portal Entertainment Weekly.



La actriz interpretará a Gertie, "una camarera y madre soltera parada de camiones con empatía, que conecta con Gemma (Katey Sagal) durante los difíciles momentos que pasa", informa el mismo portal.



Pero el fichaje de Michele no es el único con el que 'Sons of Anarchy' contará para esta temporada final. El cantante Marilyn Manson interpretará a Ron Tully, un supremacista blanco preso al que Jax Teller utilizará para expandir su poder.