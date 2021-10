No solo a su padre: Britney Spears culpa a su familia de ser cómplices de su tutela legal

Britney Spears ya es libre y por fin ha terminado la tutela legal que ejercía sobre ella desde que en 2008 su padre Jamie Spears se convirtió en su tutor. Han sido meses de una batalla legal muy intensa en la que hubo todo tipo de declaraciones y muchos miembros de la familia que se posicionaban de parte de la cantante.

A pesar de esto, parece que durante el tiempo que vivió en esta situación su familia no le dio el apoyo que necesitaba según ella misma ha confesado. Y en esta publicación en su cuenta de Instagram cuenta parte de lo que sufrió cuando su familia no estaba ahí para ayudarla: "¡Esta foto significa mucho para mí! Me hace tener ganas de llorar...".

El mensaje continúa: "Os voy a hacer una recomendación, si tenéis algún amigo que ha estado en una casa que siente como muy pequeña durante cuatro meses, sin coche, sin teléfono, sin puertas para mantener la privacidad y ha tenido que trabajar durante 10 horas al día los 7 días de la semana y ha tenido que donar toneladas de sangre cada semana sin descanso..."

Y termina escribiendo: "¡Os recomiendo encarecidamente que vayáis a salvar a vuestro amigo y sacarle de ese infierno por el que está pasando! Si sois como mi familia que dice cosas como, 'lo siento, estás bajo tutela'... ¡Probablemente pensando que eres diferente para poder joderte! Afortunadamente encontré a un abogado increíble como Mathew Rosengart que me ha ayudado a cambiar mi vida por completo".

Britney Spears celebra su libertado posando desnuda

Después de que Britney Spears conociese la noticia de que su padre Jamie Spears dejaba de ser su tutor legal la cantante no podía estar más contenta. Esto lo mostró a través de su cuenta de Instagram subiendo una foto para celebrar la tan esperada noticia.

En esta galería de imágenes la cantante ha subido un posado en los que aparece completamente desnuda, a la publicación acompaña el siguiente mensaje: "¡Jugar en el Pacífico nunca ha hecho daño a nadie! Las fotos no están editadas... ¡las curvas de la bañera!".

