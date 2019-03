"Solo haría un 'spin-off' de 'Dexter' con Michael C. Hall"

"Sólo lo haría con Michael C. Hall". Esa fue la respuesta a David Nevins, el presidente de Showtime, a si la cadena producirá un 'spin-off' de 'Dexter' durante una conferencia organizada por la Television Association Critics en la que participó y que recoge Entertainment Weekly.



"Seguimos hablando sobre ello", afirma. "Pero si lo vamos a hacer, tenemos que tener una muy buena razón para ello". El presidente de Showtime cree que tiene que parecer una nueva serie de verdad. "No me interesa si es una simple continuación".



Esta declaración choca en cierta medida con la que hizo posteriormente, ya que aseguró que no haría este 'spin-off' si no fuera con Michael C. Hall como protagonista. Tras el final de 'Dexter', la posibilidad está abierta, pero las ideas que pudieran surgir para convencer a Nevins puede que fueran difícil de encontrarse.