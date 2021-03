Soleil Moon Frye (Punky Brewster) revela que perdió la virginidad con Charlie Sheen: "El día más extraño e increíble de mi vida"

Soleil Moon Frye se convirtió en una de las niñas más famosa de finales de los 80 y principios de los 90 gracias al tremendo éxito que tuvo con 'Punky Brewster', serie que ahora ha vuelto a protagonizar con un regreso de la ficción donde vuelve a encarnar al personaje mostrando su vida como madre.

Pero, además Soleil, ha dirigido y producido un documental para Hulu llamado 'Kid 90' donde junto a otros rostros infantiles y juveniles de esta época como Brian Austin Green, Stephen Dorff, Mark-Paul Gosselaar, David Arquette o Balthazar Getty cuentan como fue su experiencia.

En el documental Frye, que puedes ver el tráiler arriba de la noticia, muestra muchas imágenes que ella misma grabó entonces con su cámara o aparece leyendo algunos fragmentos de su diario personal. Uno de los momentos más destacados es cuando la actriz lee cómo fue su primera experiencia sexual tal y como lo escribió entonces: "el día más extraño e increíble de mi vida".

Soleil revela que fue con el actor Charlie Sheen el 18 de diciembre de 1994 cuando ella tenía 18 años y el 29: "Es alguien de quien me he enamorado durante años. Es una persona que me intriga y me emociona", afirma.

La intérprete confiesa que sintió un "gran flechazo" por el actor del que tiene un buen recuerdo: "Fue muy dulce y él había sido muy amable conmigo y me trató muy bien. Y durante todos estos años después, en algunos de los momentos más cruciales de mi vida, se ha registrado y [prestado] su apoyo".

La respuesta de Charlie Sheen

Tras hacerse público estas declaraciones de Soleil Moon Frye sobre su experiencia sexual con Charlie Sheen el actor ha hablado sobre ello asegurando que la actriz de 'Punky Brewster' "es una buena tía", dice a 'Us Weekly'. "Le deseo lo mejor a Soleil en su nuevo resurgimiento", añade.

Aunque asegura que por el momento no ha visto el documental 'Kid 90' pero dice que es una de sus primeras opciones para ver: "Está en mi lista para ver y muy cerca de la parte superior".

