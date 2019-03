Sofía Vergara, embarazada en el rodaje de la cuarta temporada de 'Modern Family'

Nueva temporada, nuevas aventuras y la familia parece que no deja de crecer. La actriz colombiana Sofia Vergara y el resto del equipo ya han comenzado a trabajar en los nuevos episodios de la cuarta temporada de 'Modern Family'.

Durante el set de grabación, en Los Angeles, la actriz colombiana ha sido fotografiada con una prominente barriguita de embarazada en compañía de su hijo ficticio Many, interpretado por Rico Rodriguez. Con estas nuevas imágenes se puede ver que, en efecto, la actriz colombiana que da vida a Gloria, dará un hermanito al pequeño 'Manny', interpretado por Rico Rodriguez.

Es algo muy esperado por los fans ya que el final de la tercera temporada de la serie dejó a los millones de seguidores con la sorpresa del nuevo embarazo de Gloria Delgado (Sofia Vergara).

No obstante, hasta que llegue a la pequeña pantalla de la mano de la cadena ABC el próximo 26 de semtiembre, los interrogantes están en el aire y no se sabrá la reacción que van a tener ante la noticia, Many, Ed O`Neil y, por supuesto, el resto de la familia Pritchett.