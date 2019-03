Sofía Vergara cumple 46 años y una foto demuestra que no pasa el tiempo para ella

Hace tan solo unos días la actriz compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de los 90 con motivo del 'día del bikini' y aunque en la foto se aprecia que es más joven es difícil pensar que han pasado cerca de 28 años desde que se tomó la fotografía ya que la actriz de 'Modern Family' que acaba de cumplir 46 años puede presumir de lucir una figura envidiable.

Y no significa que con 46 años Sofía Vergara esté mayor, sino que la actriz no aparenta la edad que acaba de cumplir ya que parece haber hecho un pacto con el diablo. La colombiana es muy aficionada a compartir a través de sus redes sociales momentos familiares y de vez en cuando 'regala' a sus fans algunas fotos más antiguas y es en estas instantáneas dónde podemos apreciar que no pasa el tiempo para Sofía Vergara.

Sofía Vergara nació en Barranquilla el 10 de julio de 1972 y aunque comenzó su carrera como modelo tras ser descubierta por un cazatalentos en la playa, su fama le llegó tarde tras probar suerte como actriz en varias series de televisión solo tenía pequeños papeles, sin embargo, fue en 2009 cuando la serie 'Modern Family' la catapultó a la fama encarnando a Gloria Prichett convirtiéndola en una de las actrices mejor pagadas de la televisión.

En 1991, con tan solo 19 años, tuvo a su hijo Manolo del que suele presumir orgullosa en redes sociales. En 2015 contrajo matrimonio con el también actor Joe Manganiello.