Sofia Carson es una actriz, cantante y compositora estadounidense que se ganó su fama a partir de su interpretación en 'Los Descendientes' haciendo de Evie, la hija de La Reina Malvada. También ha participado en proyectos como 'Adventures in Babysitting' o 'A Cinderella Story: If The Shoe Fits'. Algunos de sus últimos trabajos, como es el caso de 'Freeform Pretty Little Liars: The Perfectionists', que le ha aportado una nominación a los Teen Choice Awards.

El pasado 6 de julio fallecía de manera repentina Cameron Boyce, su compañero en 'Los Descendientes'. La noticia ha dejado en shock a todos aquellos que lo conocían y hay a algunos que les está constando bastante digerir que el joven actor ya no estará más entre ellos.

Este es el caso de Carson quien forjó una gran amistad con Boyce a lo largo de todos estos años que han estado juntos trabajando en Disney Channel. No ha sido hasta ahora que Sofía se ha manifestado al respecto del triste desenlace de su amigo a través de un emotivo mensaje donde recuerda todo lo que Cameron fue y será para ella.

Estas duras palabras las puedes encontrar en el vídeo de arriba de la noticia.

