El sobrecogedor recuerdo que conserva Norman Reedus del rodaje de 'The Walking Dead'

Por todos conocida es la costumbre de los actores de quedarse con algún detalle de los rodajes en los que participan.

Por ejemplo, Aaron Paul, el actor que interpreta a Jesse Pinkman en la archiconocida 'Breaking Bad', quiso llevarse el oso de peluche rosa que aparece en varios episodios de la serie.

Sin embargo, para Norman Reedus, el elemento que no podía faltar en su Caja de Pandora es nada más y nada menos que la cabeza de Johnny Deep. Para quien no lo recuerde, en uno de los episodios de la última temporada de 'The Walking Dead' apareció una cabeza decapitada inspirada en el rostro del actor.

El intérprete ha querido compartir en su red social Instagram una fotografía del interior de su camerino, donde podemos observar que el recuerdo más creepy puede exhibirse como un auténtico trofeo, sin restar protagonismo a gigantesca la muñeca hinchable de Pantera Rosa.

Sin duda, el oso de peluche que decidió quedarse Aaron Paul nos parece mucho más cuqui.