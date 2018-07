Smithers sale del armario en 'Los Simpson'

Waylon Smithers ha salido del armario en el último capítulo emitido de 'Los Simpson' en EEUU. Ante esta noticia, son muchos los fans que se preguntan por qué Smithers (un personaje del que se sabía su profundo amor por el señor Burns desde hace mucho) ha tardado tanto en revelar su afecto por el multimillonario propietario de la central nuclear de Springfield.



En una entrevista con 'The New York Post', el guionista Rob LaZebnik ha explicado a qué se debe el estreno de un episodio así a estas alturas de la serie: "Soy un tipo del medio oeste, así que no tiendo a exteriorizar mis emociones. Aun así pensé: '¿Qué mejor manera hay de decirle a mi hijo que le quiero que escribir sobre él?'".



Tal y como revela el guionista, su hijo Johnny es gay. Para mostrarle su apoyo, LaZebnik lleva tres años intentando escribir un episodio de Los Simpson con el que su hijo se sienta identificado. Además, ha recibido la ayuda de este último para que la historia sea realista verosímil.