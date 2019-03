Los Smith, invitados para el último programa de Oprah Winfrey

Ya se conoce uno de los secretos más importantes de la despedida de Oprah Winfrey de su exitoso programa 'The Oprah Winfrey Show': Will Smith y Jada Pinkett serán los invitados del último programa, que se emitirá el próximo 29 de mayo.



Oprah Winfrey se despide de esta etapa, de la que ha estado al frente durante 25 años y convirtiéndose en la mujer con mayor credibilidad de los medios estadounidenses, el próximo 25 de mayo.



Cada anuncio de 30 segundos costará un millón de dólares. Con este dinero como presupuesto, Oprah Winfrey se puede despedir a lo grande de su etapa como presentadora de 'The Oprah Winfrey Show', en la cadena estadounidense ABC.



Muchos personajes importantes están pasando por su sillón en estos últimos programas. Desde Julia Roberts hasta Tom Hanks, pasado por el presidente de EEUU Barack Obama y su mujer, Michelle Obama. Esta entrevista se grabó antes de que Obama anunciara la muerte del terrorista Bin Laden, por lo que no ha visto la luz todavía.