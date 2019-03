'SMASH’ renueva una segunda temporada

La renovación es resultado de los datos que la ficción producida por Spielberg está cosechando la noche de los lunes, ya que las audiencias se mueven entre los seis y los siete millones de espectadores.



En definitiva, el drama musical que narra los entresijos del proceso de producción de una obra de teatro musical sobre la vida de la desaparecida Marilyn Monroe gusta. Pero no hay que olvidar que 'SMASH' tiene como lead-in al exitoso 'The Voice', que sin ir más lejos, el pasado lunes 19 de marzo, de los casi doce millones de espectadores que el talent show dejó tras de sí, “SMASH” solo logró 'enganchar' a poco más de seis millones y medio. Pese a todo, y conociendo las audiencias generales de la cadena, no son datos malos.

Un cameo que repite

La nueva temporada llega acompañada por la noticia de que Nick Jonas, el popular cantante dado a conocer en el grupo 'Jonas Brothers', repetirá su papel de Lyle West en el último episodio de la temporada. Dicho personaje tuvo su primera aparición en el capítulo cuarto, que fue emitido el pasado 27 de febrero y pronto volveremos a verlo.