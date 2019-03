Los Simpson llegan a su ¿final?

Los Simpson, la serie de animación más longeva de la televisión, podría echar el cierre. La 23 temporada podría ser la última temporada de la familia amarilla si los actores que ponen voz a los personajes no llegan a un acuerdo con Fox en la renegociación de sus salarios.



"Creemos que esta brillante serie puede y debe continuar, pero no podemos producir las próximas temporadas bajo el actual modelo financiero". Es la clara advertencia de los productores de la serie creada por James L. Brooks y Matt Groening en 1989.



Aunque todavía es rentable para la cadena, los datos de audiencia de Los Simpson han ido cayendo paulatinamente durante los últimos años. Los responsables de la 20th Century Fox TV quieren renegociar las condiciones laborales con los seis actores que ponen voz a los personajes que pueblan Springfield.



La propuesta de la productora es una rebaja del sueldo del 45% para todos los miembros del reparto. Algo que, en principio, los actores no están dispuestos a aceptar así como así.



La última oferta del elenco -formado por Dan Castellaneta, Julie Kavner, Nancy Cartwright, Yeardley Smith, Hank Azaria y Harry Shearer- a la Fox era aceptar una rebaja del 30% en sus emolumentos. Una propuesta que la cadena no aceptó.



En todo caso, en su comunicado Fox señala que todavía mantiene "la esperanza" de llegar a un acuerdo con el elenco de voces que permita a Los Simpsons segúir entreniendo al público con originales episodios durante muchos años".