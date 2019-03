'Los Simpson' en 3D Lego

EPISODIO ESPECIAL DE LEGO

La familia Simpson vivirá una aventura muy especial. 'Los Simpson' celebran su 25 aniversario convertidos en figuritas de Lego durante el episodio 550 de la serie, titulado "Brick Like Me", que se emitirá el próximo 4 de mayo. Sin embargo, todo apunta a que Homer no se ha enterado del cambio...