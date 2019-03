¡Cuidado! Esta noticia contiene spoilers...



La familia Simpson ha vuelto... y no lo ha hecho sola. El estreno de la 26ª temporada a la cadena Fox, que tuvo lugar este domingo, fue con el esperado 'crossover' entre la serie creada por Matt Groening y 'Padre de Familia'.



Los Griffin visitaron Springfield robándoles el sofá a Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie. Además, ya se había anunciado hace meses que en el primer episodio de la nueva temporada de Los Simpson moriría uno de los personajes de la serie de animación.



El personaje que dijo adiós fue el rabino Hyman Krustofsky, padre del payaso Krusty. El título del episodio daba alguna pista ("Clown in the Dumps"). En el capítulo, Krusty planea dejar su profesión por lo que pide consejo a su padre. Pero el payaso se tiene que conformar con un "si quieres saber mi honesta opinión sobre ti, es que siempre has sido... eh". Con esta frase sin acabar es como llega a su fin el personaje.



En el 'crossover' de las familias Simpson y Griffin pudimos ver cómo Homer y Peter discuten alocadamente por elegir la mejor cerveza del mundo o cómo comienza la amistad entre Bart y Stewie o Marge y Lois.