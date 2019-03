Sigourney Weaver se apunta a la moda de la televisión

A Sigourney Weaver no le basta con triunfar el cine y protagonizar la película española más taquillera de lo que va de año, 'Luces Rojas'. Ahora está dispuesta a conquistar la pequeña pantalla. La actriz estrenará este año su primera serie de televisión como protagonista, 'Political Animals', un drama de ambiciones de poder en el Gobierno de EEUU, según informa Variety.



Weaver, de 62 años, interpretará a una ex-primera dama que es nombrada secretaria de Estado de EEUU mientras que su matrimonio se descompone tras el fracaso de una campaña electoral, un perfil que recuerda al de la actual secretaria de Estado, Hillary Clinton.



'Political Animals' estará compuesto en principio de seis episodios, que producirá Warner Horizon Television y será emitido a través de la cadena estadounidense USA Network en verano. En caso de que el proyecto obtenga suficiente respaldo de la audiencia, la serie tendría continuidad.



Weaver ha hecho su carrera en la gran pantalla, fue candidata en tres ocasiones al Oscar y protagonizó sagas como 'Alien', 'Ghostbusters' o más recientemente 'Avatar'.



En 1993 ya hizo de primera dama en 'Dave', una historia en la que el presidente de EEUU era reemplazado por un doble, un hombre corriente, cuando el verdadero dirigente cae en coma. La actriz ha participado en varios telefilmes como 'Snow White: A Tale of Terror' (1997) y al inicio de su carrera apareció en papeles secundarios en 'Somerset' (1976) y 'The Best of Families' (1977).



Otros actores de 'Political Animals' son James Wolk y Brittany Ishibashi.