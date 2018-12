Se desvela el significado oculto de la expresión más mítica de Sheldon en 'The Big Bang Theory'

'El joven Sheldon' es el spin-off del personaje de 'The Big Bang Theory', y está resultando un fenómeno con el que los fans de la original sitcom están descubriendo muchas más cosas de las que se esperaban. En el último capítulo emitido, el décimo de la segunda temporada ('A Stunted Childhood and a Can of Fancy Mixed Nuts'), se explica el origen y el significado de la mítica expresión del personaje en 'The Big Bang Theory'. ¡Dale al play para saberlo!