Los Siete Reinos reciben nuevos personajes en la quinta temporada de 'Juego de Tronos'

El próximo domingo 12 de abril regresará a la pequeña pantalla de Estados Unidos y 170 países más la nueva tanda de episodios del buque insignia de HBO: 'Juego de Tronos'.



Será una temporada llena de nuevas historias que esconderá sorpresas incluso para los que ya hayan leído las novelas de George R.R. Martin, ya que la trama de la serie no seguirá al 100% las aventuras que se narran en los libros y morirán personajes que no lo hacen en las novelas.



Entre los nuevos personajes, conoceremos a Los Gorriones que llegan a Desembarco del Rey. Se trata de un grupo de fanáticos religiosos de la Fe de los Siete, una de las principales religiones de Poniente y que sigue las órdenes del Gorrión Supremo a quien dará vida Jonathan Pryce.



Por otro lado, entrarán en acción las hermanas Obara, Nymeria y Tyene, más conocidas como las Serpientes de Arena, las tres hijas bastardas del Príncipe Oberyn Martell que llegan buscando vengar la muerte de su padre a manos de La Montaña.



Myrcella Baratheon, hija de Cersei Lannister, apareció en alguna ocasión en la ficción de HBO, aunque de forma esporádica. La pequeña de Cersei tuvo que abandonar su hogar para contraer matrimonio con el Príncipe Doran Martell y ahora cobrará más importancia ya que en la quinta temporada, este personaje interpretado por Nell Tiger, tendrá un papel esencial.



Al que echaremos de menos será a Bran Stark y a sus compañeros de viaje Hodor y Meera, que no aparecerán en la quinta entrega de la ficción.



El próximo 12 de abril podremos conocer todos los entresijos que nos depara la nueva temporada de 'Juego de Tronos', que a España llegará de la mano de Canal+.