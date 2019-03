'El Show de Truman' salta a la pequeña pantalla

Paramount planea adaptar 'El Show de Truman' a la pequeña pantalla. El portal The Wrap ha informado de que la nueva división de televisión de Paramunt ha contratado a Jason Fisher como jefe de producción para que desarrolle sus nuevos proyectos.



Bajo las órdenes de Amy Powell, Paramount trata de reforzar su producción propia de programas para televisión. Para ello contará con Jason Fisher, que viene de supervisar aclamadas series de AMC como 'The Walking Dead', 'Mad Men' o 'Breaking Bad', a la cabeza de la producción.



"Queremos gente con experiencia y un conjunto de habilidades que aporten calidad al contenido que vamos a crear. Queremos contar historias únicas", ha afirmado Powell a The Wrap. Son varios los proyectos anunciados por Paramount TV, pero el más sorprendente es la adaptación para la pequeña pantalla de la cinta dirigida por Peter Weir y protagonizada por Jim Carrey, 'El Show de Truman' (1998).



La cinta, escrita por Andrew Niccol, sigue la vida de Truman Burbank (Jim Carrey), un hombre que después de su nacimiento se convierte en el primer hijo legalmente adoptado por una corporación. Ahora, vive en una cúpula que transmite cada uno de sus movimientos. En muchos sentidos, la televisión parece un lugar lógico para 'El Show de Truman', aunque aún está por ver que enfoque tendrá esta adaptación.



MÁS PROYECTOS DE PARAMOUNT

De momento Paramount TV tiene varios proyectos en mente, por un lado la ficción dramática inspirada en la novela de Caleb Carr, 'The Alienist', y otra basada en la biografía de Charles Lindberghy escrita por A. Scott Berg. Además de series inspiradas en 'Terminator' y 'El Show de Truman'.



"Esto no son sólo películas que hemos producido, también contamos con los guiones, artículos y novelas que se han escrito sobre ellas", explicaba Powell. "The Alienist es una increíble pieza de la escritura. Cuando estaba buscando a través de nuestra biblioteca pensé que era algo que teniamos que hacer. Me sentí de la misma manera sobre la biografía Lindbergh. Estos son dos ejemplos de material que Paramount tiene en su biblioteca y a los que podemos dar una increíble salida a través de la televisión", conluía.