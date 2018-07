'Sherlock' arrasa en su regreso a la TV británica con un especial de Año Nuevo

La primera temporada de 'Sherlock' fue estrenada en julio del 2010, la segunda temporada llegó en enero del 2012 y la tercera en enero del 2014.



En Año Nuevo la audiencia siguió en masa el especial titulado "Sherlock: La abominable novia" y 8,4 millones de espectadores (34,7% de share) lograron que se convirtiera en el mejor dato nocturno en época vacacional de Gran Bretaña, según informa THR.



A pesar de los buenos datos cosechados, la serie no ha alcanzado su máximo histórico conseguido con el primer episodio de la tercera temporada, con el que reunió a 9,2 millones de espectadores.



La tercera temporada consiguió superar completamente los datos de las dos primeras ya que con el segundo y el tercer episodio promedió 8,8 millones de espectadores. La segunda temporada conseguía de media 8 millones mientras que la primera 7,5 millones.El especial será estrenado en España el próximo 7 de enero en TNT a las 22:30.



La cuarta temporada de 'Sherlock' se empezará a grabar en abril

El creador de la serie de la BBC 'Sherlock', Steven Moffat, ha confirmado en una entrevista que la serie, previsiblemente, comenzaría el rodaje de su nueva temporada en abril de 2016: "Este año ya no se grabará. Estoy pensando en grabar el próximo año, por abril", confesaba en 2015.



Esta fecha, que parece bastante lejana, está ajustada con la escritura de los guiones de la nueva temporada y el desarrollo paralelo de otro de los buques insignias de la cadena, 'Doctor Who', que es del mismo autor: