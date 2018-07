Sheldon y Amy se "estrenan" en 'The Big Bang Theory'

Una de las parejas de 'The Big Bang Theory' ha dado un gran paso. El último capítulo de la temporada muestra a Sheldon y Amy, por fin, pasando la noche juntos.



Esta trama, que llevaba fraguándose varias temporadas, ha llegado a su fin. Pero las cosas están lejos de cambiar. En el último capítulo, 'The Opening Night Excitation', Sheldon tiene que elegir entre ir a ver la nueva película de 'Star Wars' o pasar la noche del cumpleaños de Amy con ella.



El científico se decanta por Amy, y finalmente pierden su virginidad juntos, pero las noches de pasión no ocurrirán muy a menudo.



"Es un científico. Ha investigado sobre el sexo, se ha divertido con él, pero no ve ninguna razón para repetirlo hasta el próximo cumpleaños", explica Chuck Lorre, co creador de la serie.



"El sexo juega un papel muy pequeño en su vida", concluye Lorre en unas declaraciones para 'The Hollywood Reporter'.



Para poder ver cómo sigue la relación entre Sheldon y Amy después de este gran paso habrá que esperar hasta después de las navidades. Mientras, puedes disfrutar de los capítulos anteriores todas las tardes en Neox.