Sharon Stone, vicepresidenta en la nueva serie de TNT

La actriz Sharon Stone regresa a la televisión con la serie 'Agent X', la nueva producción de la cadena de cable TNT. Según el portal The Hollywood Reporter , la actriz nominada al Oscar viajó recientemente a Vancouver (Canadá) para rodar el capítulo piloto de la serie. Stone interpreta a la vicepresidenta Natalie Maccabee, una de las pocas personas del país al tanto de la operación secreta conocida como Agent X.



El proyecto es una de las grandes apuestas de la TNT, ya que el encargado de llevar a cabo el guion ha sido William Blake Herron, guionista de 'El caso Bourne'.



Aunque habrá que esperar para ver a la protagonista de 'Instinto básico' en acción en la pequeña pantalla, en breve llegará a España su última película: 'Aprendiz de Gigoló'. En esta nueva comedia, escrita y dirigida por John Turturro, trabajará junto a otras estrellas de Hollywood como Woody Allen y Sofia Vergara.



Sharon Stone fue nominada al Oscar por su actuación en 'Casino', drama dirigido por Scorsese, película con la que se alzó con el Globo de Oro . Además, también acarrea otras tres nominaciones en estos últimos premios por las películas 'Instinto básico', 'La musa' y 'Un mundo a su medida'.



Asimismo, la actriz estadounidense no sólo es conocida por su carrera en el mundo del cine. Stone ganó un premio Emmy por su papel en la serie 'The Practice' ('El Abogado' en España), producida por la cadena ABC en 2004. Además, ha participado en varios episodios de la serie policiaca 'Ley y Orden' y en varias miniseries y TV movies.