Sofía Vergara se ha reunido con su familia para celebrar la conocida fiesta de Thanksgiving (aunque a modo latino, como dice ella). La actriz ha estado muy activa en su Instagram ya que ha publicado varias fotos y vídeos de la reunión mostrándonos cómo ha pasado su familia estas fiestas.

Sin embargo, el vídeo que más ha impactado al público es uno que ha subido con su hermana Verónica Vergara y su sobrina Claudia Vergara. Las 3 mujeres aparecen bailando una canción de J Balvin y Nicky Jam de espaldas. Debido a sus similares peinados, sus impresionantes figuras y su forma de bailar a los fans les ha costado mucho distinguir quién es quién.

Al principio las mujeres están bailando de espaldas a la cámara y por ello cuesta reconocerles, pero es que cuando empiezan a darse la vuelta sigue costando saber quién es cada una. Finalmente se dan la vuelta las tres y dejan de bailar mientras Sofía parece quejarse bromeado. Hasta entonces muchos no habían conseguido distinguirla entre su hermana y su sobrina.

Algunos de los comentarios del público han sido: "Wow me encantan todos sus looks", "Enamorada de ellas" y "¡Celebración del Día de Acción de Gracias al estilo colombiano! ¡Esta es la forma correcta de celebrarlo! Buena música y baile ¡¡¡Sí señor!!!". Otros se han enfocado más en lo mucho que se parecen e incluso un seguidor ha bromeado: "¿Que hay más como tú? Me parto".

Además de este chocante vídeo, Sofía ha compartido más fotos con su familia alrededor de la mesa y de la velada familiar que ha pasado. Se nota que en su familia les gusta mucho bailar y disfrutar por que la estrella ha compartido otro vídeo más bailando con Claudia y otro familiar y escribe: "Thanksgiving latino" junto a emoticonos de un pavo y riéndose.

En sus Instagram Stories también ha mostrado más imágenes y vídeos de su celebración. En uno de ellos la actriz graba la gran multitud de postres, incluida una tarta con forma de calabaza. También publica una foto con su hijo Manolo Gonzalez Vergara en la que parece que él ha sido el encargado de cocinar el pavo: "Sin Manolo no hay turkey".

Manolo es el hijo de 30 años de Sofía y Joe Gonzalez. Como su madre, él también es actor e incluso aparece en una película con ella, '¡Pisándonos los tacones!', en la que hace de DJ.

Sofía Vergara y su hijo en Thanksgiving | Instagram

Seguro que te interesa:

La espectacular foto de Sofía Vergara sin nada de ropa a los 49 años celebrando su amor al café