La sexta temporada de 'The Walking Dead' llega con nuevas caras

Heath ha llegado a 'The Walking Dead'. La primera imagen de la sexta temporada muestra al nuevo personaje, que será interpretado por Corey Hawkins. Heath aparece en el número 69 del cómic original de Robert Kirkman. No hay más pruebas que la foto, donde se ve al personaje caracterizado, que en principio tendrá un papel secundario.

Según el cómic originial, sabemos que Heath es un habitante de Alexandria y que se encarga de traer suministros a la ciudad protegida. Tiene una relación romántica con Denise, una de los médicos de Alexandria y que aún no ha aparecido en la serie y no se sabe si aparecerá. También es amigo de Glenn cuando el grupo llega a la zona segura.



La sexta temporada de 'The Walking Dead' llegará en otoño de este año, pero antes los seguidores de la ficción de AMC podrán disfrutar del 'spin-off' que ya rueda la cadena, titulado 'Fear The Walking Dead'.