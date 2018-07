La sexta temporada de 'Juego de Tronos' contará con nuevos fichajes ¿y un posible retorno?

'Juego de Tronos' sigue dando sorpresas. La serie de la cadena HBO ha incorporado a dos nuevos actores, Susan Faress y Eddie Eyre, para cubrir los huecos que han ido dejando las múltiples muertes que se suceden entrega tras entrega.



El papel de Faress es todavía un misterio, aunque según afirma su agencia, la actriz comenzaría su rodaje en octubre. Por otro lado, Eddie Eyre daría vida a Ser Alfred Hunrith, un personaje del que, hasta ahora, no se había oído hablar.

Esta dicotomía entre la serie y los libros de George RR Martin empieza a ser cada vez más notable, y es que el autor de 'Canción de hielo y fuego' ha desvelado qué personaje de sus novelas sigue vivo, al menos para él y sus libros.



¡Cuidado! Esta noticia puede contener SPOILERS. Si no has terminado la quinta entrega de la serie, no sigas leyendo esta noticia.



Martin ha hablado de Stannis Baratheon, el personaje de Stephen Dillane, que fue asesinado a manos de Brienne de Tarth, interpretada por Gwendoline Christie.



El director del capítulo, David Nutter, afirmó que la muerte de Baratheon era segura. Esto provocó que uno de los fans de la serie le preguntara a Martin sobre si Stannis estaba vivo o muerto, a lo que el escritor respondió: "¿En mis libros? Vivo, sin duda".



Los directores de la serie puede que cambien de opinión tras estas declaraciones del autor, aunque si pretendían dar una sorpresa con la sexta temporada, puede que tengan que volver a cambiar de idea.



La serie comienza a separarse cada vez más de los libros originales. Prueba de ello es que la sexta temporada se adentra en un libro que todavía no esá terminado, 'Vientos de invierno' y que es casi un misterio para los creadores y directores de la serie.



'Juego de Tronos' regresa a la televisión en abril de 2016 con su sexta entrega, cuando los fans descubrirán si regresa algún personaje a la exitosa serie.