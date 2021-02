'Sexo en Nueva York': Ni Mr. Big ni Steve estarán en el reboot de la serie

Malas noticias para los seguidores de 'Sexo en Nueva York'. A pesar del gran entusiasmo que ha generado la confirmación del regreso de la serie, parece que las bajas cada vez se hacen más notables. Se ha sabido recientemente que dos de los personajes más icónicos de esta popular producción no aparecerán en el reboot.

Es probable que los fans de 'Sexo en Nueva York' recuerden con claridad a Mr. Big, una de las parejas más icónicas de Carrie Bradshaw, el personaje interpretado por Sarah Jessica Parker. Tal y como informa Page Six, parece que Chris Noth, el actor que daba vida a Mr. Big en las anteriores entregas, se ha desvinculado de este proyecto y no volveremos a verlo en este rol.

Sin embargo, él no es el único que faltará. David Eigenberg, quien interpretó a Steve Brady, una de las parejas de Miranda Hobbes (Cynthia Nixon), tampoco aparecerá en la serie. Sin embargo, tal y como apunta Page Six, parece que el actor sí se encuentra en negociaciones para valorar su participación, por lo que parece que no están todas las puertas cerradas.

A estas dos bajas se suman otras de gran importancia como la de Kim Cattrall, que ya supimos anteriormente. Al parecer, se rumoreaba que la actriz que interpretó a Samantha Jones pudo tener ciertos roces con parte del elenco de la serie, especialmente con su excompañera Sara Jessica Parker.

Sin duda, parece que el proyecto está afrontando grandes agujeros que serán complicados de tapar. A pesar de ello, con total probabilidad podremos disfrutar mucho con el regreso de esta fantástica serie. Todavía no se conoce con claridad la fecha exacta de estreno, pero sí sabemos que será una temporada con 10 episodios.

