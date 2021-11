'Sexo en Nueva York': Ahora puedes alojarte en el icónico apartamento de Carrie Bradshaw

La icónica intérprete de Carrie Bradshaw en 'Sexo en Nueva York', Sarah Jessica Parker, ha logrado hacer que uno de los sueños de sus fans se haga realidad. La actriz ha colaborado con la plataforma Airbnb para ofrecer una estancia en su mítico, y hasta ahora ficticio, apartamento de Nueva York a algunos afortunados fans.

El apartamento se abrirá a las 12 de la noche del 8 de noviembre, y estará disponible para dos estancias de una noche el 12 y el 13 de noviembre. Para celebrar el 23 aniversario de 'Sexo en Nueva York', la noche sólo costará 23 dólares (20 euros), un precio muy pequeño por la gran experiencia que supone.

Sarah Jessica Parker ha compartido fotos en su Instagram anunciando la buena noticia y comienza escribiendo: "And just like that…", haciendo referencia al título de la precuela donde volveremos a disfrutar del grupo de amigas que tanto marcaron la televisión.

"Airbnb ha recreado el apartamento de Carrie Bradshaw en 'Sexo en Nueva York'. Y me he asociado con ellos para ofrecer a los afortunados huéspedes una estancia de una noche. Es encantador estar en un espacio tan familiar, y creemos que te encantarán los recuerdos de Carrie que encontrarás repartidos por todo el apartamento. Así que ve a ver qué hay colgado en ese armario, prueba a escribir un poco y tómate un cosmopolitan. Dirígete a Airbnb para conocer todos los detalles. X, SJ", escribe la estrella.

En las imágenes se ve a Sarah Jessica Parker posando con el conocido armario de Carrie, junto con fotos de su famoso escritorio, muchos zapatos e incluso algunos cosmopolitans.

También es muy probable que el apartamento aparezca en 'And just like that…', ya que es uno de los decorados de cine más conocidos de la historia, y está claro que SJP lo tiene muy presente. Por si te has quedado con ganas de más, el anuncio de Airbnb comparte más fotos del apartamento, confirmando que está ambientado en una casa de piedra rojiza con la "pintoresca" entrada de Carrie. Si te conviertes en el ganador del sorteo te podrás hasta disfrazar en el emblemático armario de Carrie.

Lo que se sabe sobre 'And just like that…'

Después de 17 años desde la final de una de las series más adoradas del mundo, 'Sexo en Nueva York', la ficción regresa con una precuela que contará con Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) y Kristin Davis (Charlotte). Chris Noth (Mr. Big) y John Corbett (Aidan) el ex prometido de Carrie también regresarán al reboot.

'[[LINK:INTERNO|||Article|||615c4a024beb2881bd50cd3f|||And just like that…]]' tendrá 10 episodios y seguirá las vidas de los queridos personajes mientras navegan por la complicada realidad de la vida y la amistad a los 50 años. La serie responderá a las preguntas más comunes como: "¿Qué pasó con Carrie y Mr. Big?". Pesa a la notable ausencia de Kim Cattrall, que no retomará su papel de Samantha Jones, el enorme fichaje de los miembros del elenco original ha dejado a los fans muy emocionados con el reboot.

Sarah Jessica Parker ha protagonizado un vídeo donde habla de este próximo estreno de HBO Max en Europa y ha desvelado que la precuela se estrenará este mes de diciembre de 2021, mucho antes de lo que los fans se esperaban.

Tal y cómo recordamos el final feliz de la película 'Sexo en Nueva York 2', Carrie se mudó con Big pero mantuvo su antiguo apartamento como para escribir ahí, por lo que es probable que 'And just like that…' la vuelva a situar en ese espacio en algún momento de la serie.

