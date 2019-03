Sexo, drogas y redes sociales: Así es 'Euphoria' la nueva serie que une a Drake y Zendaya

Quédate con este nombre porque lo vas a escuchar en más de una ocasión, 'Euphoria', lo nuevo de HBO, producido por Drake y su manager Future the Prince. Basada en una serie israelí adolescente, que trata temas como las drogas, el sexo y la identidad. La ficción está protagonizada por Zendaya, que ha publicado un pequeño teaser en su cuenta de Instagram.

Zendaya, ha pasado de ser una famosa niña Disney con su debut en 'Shake It Up', a actuar en grandes producciones como 'El Gran Showman' y 'Spider-Man: Homecoming'. Ahora con 'Euphoria', la actriz interpretará a Rue y compartirá guion con Maude Apatow ('Girls'), Jacob Elordi ('The Kissing Booth'), Eric Dane ('The Last Ship') y Brian Dradley ('Red Band Society'), entre otros.

Los creadores de la serie original, Ron Leshem y Daphna Levin, trabajarán en esta nueva versión como productores ejecutivos, Sam Levinson ('The Wizard of Lies') se encargará del guion. Es la primera vez que vemos a Drake en un papel como productor, antes de convertirse en estrella de la música, el rapero comenzó como actor en la serie 'Degrassi: The Next Generation'.

La serie contará con diez capítulos en su primera temporada, aunque todavía no tiene fecha de estreno, promete convertirse en el nuevo éxito de la plataforma.