Las series que no faltaron en la Super Bowl

Los zombies se colaron en casa de los millones de estadounidenses que veían ayer la Super Bowl, la final de fútbol americano y el gran evento televisivo que cada año bate récords de audiencia. Los anuncios más vistos de la televisión se emitieron durante el partido que ganó los Ravens de Baltimore a los 49ers de San Francisco.



La cadena CBS, encargada de retransmitir este año la final, aprovechó el evento (y su audiencia mundial) para promocionar sus series y próximos proyectos. Así, pudieron verse anuncios de la nueva ficción que la cadena emitirá en verano: 'Under The Dome', basada en la novela de Stephen King.



Las comedias '2 Broke Girls' y 'The Big Bang Theory' "disputaron" sus propias Super Bowl en las promos que lanzó la cadena donde se emiten. La actriz Amy Poheler fue la encargada de promocionar smartphones y los zombies se colaron en las casas con más banda ancha de internet.