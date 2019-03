Las series más pirateadas por empleados del FBI

A pesar de la gran campaña antipiratería que ha llevado a cabo el FBI en los últimos años, como la investigación del caso Megaupload, parece ser que los empleados de la oficina federal norteamericana comparten archivos que infringen los derechos de autor a través de 'torrents', mediante el cual se puede descargar cualquier archivo alojado en la Red.



Según datos revelados por la empresa BitTorrent mediante la monitorización de descargas a través del ScanEye, los empleados del FBI forman parte del grupo de 'piratas' al que persiguen, según recoge TorrentFreak. En este estudio se han vinculado descargas a direcciones IP registradas por el Centro Criminal de Información de la División de Servicios de Justicia del FBI.



Entre los elementos más descargados por estas direcciones de IP se encuentran el último capítulo de la serie de drama político estadounidense 'Boss', seguida de 'The Good Wife', 'Homeland', 'Dexter', la segunda parte de la trilogía de 'Millenium La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina', y el último capítulo de la novela australiana 'Home and Away'.



Con estos resultados se puede llegar a dos conclusiones. Por un lado, que los empleados del FBI, como ya pasó con los funcionarios que trabajan en el Departamento de Justicia, utilizan los servidores de las oficinas federales para descargarse estos archivos y utilizarlos para su uso personal. Por otro lado, puede que estas descargas sean relevantes para alcanzar el objetivo de una investigación en curso que los servicios de seguridad norteamericanos estén llevando a cabo. Sin embargo, esta segunda opción es menos probable puesto que, como muestran los resultados de ScanEye las descargas se encuentran en varios meses.