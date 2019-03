Las series dramáticas, la apuesta de la cadena BBC para la próxima temporada

Cuatro series dramáticas verán la luz en los próximos meses en la cadena británica BBC. Estas series son 'Remember me', un thriller sobrenatural de tres capítulos, protagonizado por Michael Palin que se meterá en la piel de un personaje poco habitual ya que está acostumbrado a interpretar papeles más cómicos. Otra serie de estreno serña The Driver, también compuesta por tres episodios, con David Morrissey ('The Walking Dead') como portagonista.



James Nesbitt, Frances O'Connor y Tcheky Karyo, encabezarán el reparto de 'The Missing' que contará con 8 capítulos; y por último, Lacey Turner será la protagonista de los cinco capítulos de 'Our Girl', que servirán de continuación al capítulo inical, que ya se emitió hace meses, y que se sumergirá en las andanzas de Molly Dawes como médico militar.