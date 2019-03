Las series de Antena 3 triunfan en los Emmy

Antena 3 pone series de calidad. Así lo corroboran los Premios Emmy entregados anoche (durante la madrugada en nuestro país). Modern Family, The Big Bang Theory, The Good Wife y Downton Abbey se han llevado algunos de los premios más importantes de la 63 Edición de los premios de la Academia de Televisión estadounidense. Y muy pronto la cadena estrenará otras dos series que han triunfado en los Emmy: Juego de Tronos y Boardwalk Empire.



La familia Prichett arrasó en la gala de los Emmy. Modern Family se llevó el premio a la Mejor Serie de Comedia, Mejor Guión de Comedia, Mejor Dirección de Comedia y los premios de Ty Burrell y Julie Bowen como mejores secundarios de Comedia. Sofia Vergara, Eric Stonestreet, Ed O'Neil y Jesse Tyler Ferguson, que también estaban nominados en esa categoría, tuvieron que conformarse con celebrar los premios de sus compañeros.



Johnny Galecki volvió a celebrar con su compañero Jim Parsons el segundo Emmy consecutivo que recoge por su papel de Sheldon Cooper en The Big Bang Theory, la serie de Neox.



Quien no tuvo competencia y cumplió con todas las apuestas fue Julianna Margullies, la protagonista de The Good Wife. La serie que emite Nova también optaba al premio a la Mejor Serie de Drama, pero tuvo que conformarse con ver recoger a su protagonista absoluta el Emmy a la Mejor Actriz de Drama. Margullies ya recibió el Globo de Oro en la última edición por su interpretación de Alicia Florrick.



Este domingo ha sido un día redondo para Downton Abbey: estrenaba su segunda temporada en Reino Unido (muy pronto informaremos sobre las audiencias) y además recogió 3 premios Emmy en la gala celebrada en el Teatro Nokia de Los Ángeles. El esperado regreso de la serie de Julian Fellowes viene acompañado de buenas noticias en forma de 3 Emmys: Mejor Miniserie, Mejor Guión original de Julian Fellowes y Mejor Actriz de reparto de Miniserie, para Maggie Smith.



Muy pronto llegarán a Antena 3 otras dos series de éxito: Boardwalk Empire y Juego de Tronos. Después de más de 40 años de carrera, Martin Scorsese subió anoche a recoger su primer Emmy por la dirección del episodio piloto de Boardwalk Empire. La superproducción de HBO, que arrasó en los Emmy creativos con 7 premios, estaba nominada al Emmy a la Mejor Serie y Steve Buscemi era el favorito para conseguir el premio como Mejor Actor. Finalmente solo subió al escenario Scorsese.



Juego de Tronos era otra de las favoritas para arrasar en la gala de anoche, ya que optaba a las principales categorías (entre ellas, Mejor Serie). Finalmente solo subió a recoger un Emmy Peter Dinklage por su papel de Tyrion Linnester (Mejor Actor Secundario).