La serie 'This Is Us' contará con Sylvester Stallone

Sylvester Stallone estará en uno de los capítulos de 'This Is Us', la serie de NBC. El actor se interpretará a sí mismo y aparecerá junto a Justin Hartley como co-estrella de la película.

Milo Ventimiglia, el actor que interpretó al hijo de Sylvester Stallone en 'Rocky Balboa', ha sido el responsable de que el actor aparezca en la segunda temporada de 'This Is Us'.

"Stallone entrará en la serie como él mismo, pero interpretando a un personaje del film que es algo así como un mentor que empezará a sacar algunos temas que harán que Justin recuerde la relación que tenía con su propio padre" afirmó Dan Fogelman durante la gira de prensa de la Asociación de Críticos de Televisión.

Hace unas semanas, el actor Sterling K. Brown publicó una imagen del rodaje de la segunda temporada que ya está en marcha. En la imagen aparece junto a Mandy Moore y Milo Ventimiglia.