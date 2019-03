La segunda temporada de 'This is us' está en marcha. El actor Sterling K. Brown ha publicado una imagen junto a Mandy Moore y Milo Ventimiglia en su cuenta de Instagram con el comentario "¡Vuelta al trabajo! Juntos de nuevo y tan felices".

El creador de la serie de NBC, Dan Fogelman, también ha querido compartir la primera imagen del rodaje en la que puede verse a Moore y Ventimiglia en un hospital. La cadena estrenará la segunda temporada de 'This is us' el próximo 26 de septiembre.