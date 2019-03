La segunda temporada de 'The Good Wife' es "más oscura"

La actriz estadounidense Julianna Margulies, protagonista de la serie The Good Wife, está "muy satisfecha" con el rodaje de su segunda temporada y asegura que el público disfrutará con guiones "más oscuros y sofisticados". "Estamos muy contentos con la segunda temporada. Ahora contamos con la confianza de la cadena y eso permite más libertad creativa", ha comentado Margulies durante la presentación de la segunda temporada de la serie, de la que Nova emite la primera temporada.



La actriz, que en 2010 logró un Globo de Oro por su interpretación de la abogada Alicia Florrick y que este año cuenta con una nueva nominación a los prestigiosos galardones, destacó cómo esta nueva etapa ha permitido al equipo creativo dar pasos con plena confianza y preparar guiones "más oscuros y sofisticados que antes". "Hemos podido atraer a grandes actores para apariciones especiales", aseguró Margulies, que mostró su entusiasmo con la participación, por ejemplo, del actor Michael J. Fox.



ÉXITO DE PÚBLICO Y CRÍTICA



Margulies se ha puesto así de nuevo en la piel de la abogada Florrick en la segunda temporada de la serie, que ha logrado ya una audiencia de unos 13 millones de telespectadores de media en Estados Unidos. "No sé cuál es el secreto del éxito, pero, por lo que veo y escucho en la calle, la clave está en que a la gente le encanta meterse de lleno en la vida de una persona ajena una vez a la semana y desconectar de la realidad", indicó la actriz nominada al Globo de Oro por este papel.



Margulies interpreta a una esposa ultrajada por su esposo, Chris Noth ('Sexo en Nueva York') que interpreta a un ex fiscal del estado, involucrado en un escándalo de prostitución y que con dos hijos adolescentes tiene que abrirse camino retomando su apartada carrera como abogada.



LA SEGUNDA TEMPORADA



En esta temporada, Alicia Florrick continúa debatiéndose entre su marido, Peter Florrick y su jefe, Will Gardner, abogado y copropietario del bufete en el que trabaja al que da vida Josh Charles, mientras se asienta profesionalmente entre dificultades.



En esta temporada se une al elenco de actores permanentes el británico Alan Cumming, quien ya había aparecido en la primera temporada de la serie con una presencia esporádica como Eli Gold, un enigmático y nada claro asesor del marido de Alicia.