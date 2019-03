¿Seguirá Maggie Smith en Downton Abbey?

Vientos de cambio soplan sobre el condado de Downton Abbey, y es que, su principal terrateniente, la Condesa Viuda de Grantham (Maggie Smith), podría abandonar su señorial palacio. La actriz, que participa en las tres primeras temporadas de la serie, no es uno de los muchos miembros del elenco que ya han cerrado su presencia en la cuarta y quinta.



Según recoge 'The Mirror', la veterana actriz Maggie Smith no volvería a la producción inglesa una vez finalice la tercera temporada. Ni ella ni Dan Stevens, que interpreta a Matthew Crawley en la serie.



La publicación desvela que es la propia actriz quien no ha decidido todavía su futuro y mantiene a los productores "en vilo", ya que planean adelantar las tramas y necesitan contar con uno de los pilares básicos del drama. Si finalmente Smith declinara participar en una nueva tanda de episodios, los guionistas tendrían que modificar la tercera temporada.



Esta tercera entrega se está rodando en estos días con todos los actores que la cadena que la emite en Reino Unido, ITV, había confirmado. La duda es cuáles de ellos continuarán o no. Aún así, la mayoría del reparto principal ya ha dicho sí a su continuidad.



CUATRO ACTORES EN EL AIRE

Así, Michelle Dockery (Lady Mary), Elizabeth McGovern (Cora), Hugh Bonneville (Robert), Joanne Froggatt (Anna) y Brendan Coyle (Bates) retomarán sus papeles en la cuarta y quinta temporada.



Los que, como Maggie Smith, todavía continúan en el aire son (además de Dan Stevens): Siobhan Finneran, que interpreta a Miss OBrien, y Jessica Brown Findlay, Lady Sybil Branson en la producción inglesa. Sin la firma de los cuatro actores Downton Abbey podría cambiar sustanciamente sus tramas y por ende, su éxito.