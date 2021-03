¿Se parecerán? Sebastian Stan compara 'Falcon y Soldado de Invierno' con 'WandaVision'

Hace unas semanas se estrenaba 'WandaVison', la primera serie de Marvel donde volvíamos a ver a Elizabeth Olsen y Paul Bettany metidos en los papeles de Bruja Escarlata y Vision. Desde su estreno, la ficción ha generado una gran expectación creando un gran desconcierto entre los espectadores debido a que no esperaban todo lo que hemos visto en su primera temporada.

Así, tras el final de 'WandaVision' la próxima serie que veremos sobre el Universo de Marvel será 'Falcon y el Soldado de Invierno' que se estrenará el próximo 19 de marzo. Pero... ¿se parecerá a lao que hemos visto en 'Bruja Escarlata y Visión'?

Parece ser que el enfoque en 'Falcon y el Soldado de Invierno' será mucho más tradicional a la temática de la Casa de las Ideas tal y como ha confirmado Sebastian Stan, quien regresa para volver a dar vida a Bucky Barnes junto a Anthony Mackie (Falcon).

Así en una entrevista a Total Film Sebastian ha dicho: "Creo que WandaVision es una serie realmente interesante y diferente en Marvel, está tonalmente en su propio mundo." Sin embargo, la serie que él protagoniza no va a ser tan experimental: "Creo que también estamos tonalmente en nuestro propio mundo, en línea con lo que han sido las películas de la franquicia del Capitán América, y por eso creo que seguimos un enfoque mucho más terrenal y relatable".

"Es una continuación de la historia, y por fin tenemos suficiente tiempo con estos personajes", dice Sebastian Stan quien comentan que, por fin, tendrán tiempo para dedicarle el protagonismo que Bucky Barner y Sam Wilson merece. "Nunca tuvimos la oportunidad de entender realmente de dónde vienen y explorar eso dentro de las películas, tener la acción y ahora más del personaje, ha sido realmente agradable" , afirma

Es importante mencionar que hay mucho más en camino y ya se han fijado más fechas de estrenos en el calendario para los fanáticos de Marvel, 'Black Widow' (7 de mayo), para ese mismo mes se estrenará la serie 'Loki', aún con fecha por confirmar, 'Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings' (9 de julio), 'Eternals' (5 de noviembre) y 'Spider-Man 3' (17 de diciembre).

