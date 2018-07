Sean Bean cree que Jon Snow está... (spoiler)

Sean Bean se ha pronunciado acerca del final de la quinta temporada de 'Juego de Tronos'. Sí, era el único que quedaba por hablar sobre la muerte de Jon Snow. O la no muerte, según muchas teorías que están circulando por distintos foros de seguidores de la serie y los libros.



Bean en realidad es el que más "autoridad" tiene para opinar sobre ese final, ya que interpretó a Ned Stark en la superproducción de HBO, el padre de Jon Snow.



"Tengo que admitir que no lo parece, pero ¿quién sabe? Podría pasar cualquier cosa. Imagino que esa es la cuestión. Solía ser: ¿Quién es el padre de Jon Snow? Y ahora es: ¿Está Jon Nieve realmente muerto? Yo pienso que probablemente sí, ¿qué se yo?", ha declarado el actor a 'The Express'.



Ned Stark también ha estado en boca de los fans de 'Juego de Tronos', ya que en la sexta entrega, que actualmente se está rodadndo, volverá a aparecer en un 'flashback'. En esta ocasión, será durante la juventud del personaje, por lo que no estará interpretado por Bean, si no por Sebastian Croft.