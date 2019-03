Las estrellas de Hollywood saben que la televisión es la nueva gran pantalla. Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Frances McDormand, Anna Paquin, Bill Murray, Michael Douglas, Jessica Lange, Kathy Bates, Colin Farrell, Keanu Reeves... Un larguísimo etcétera al que ahora se suma Scarlett Johansson.



La actriz protagonizará la miniserie 'The Custom Of The Country' de Sony TV. El nuevo proyecto en que se embarca la protagonista de 'Lucy' está basado en una novela de la ganadora del Pulitzer Edith Wharton ('The Age of Innocence'). La miniserie se estrenará el próximo año.



Johanssson -que no trabaja en televisión desde que en 1995 tuvo un papel en el piloto de la serie 'El Cliente'- protagonizará esta miniserie de época y ejercerá de productora de sus ocho episodios. El guion de esta adaptación televisiva del bestseller de Wharton corre a cargo de Christopher Hampton ('Expiación: más allá de la pasión').



'The Custom Of The Country' narra una historia plagada de ambición y tiene como protagonista a Undine Spragg, a quien dará vida Scarlett Johansson. Este será su papel más importante en la pequeña pantalla hasta ahora.



En la novela de Edith Wharton, Undine es una bella dama sin ningún tipo de escrúpulos, a la que han calificado como la heroína más despiadada de la literatura. Su ascenso desde su posición de "nueva rica" hasta la cumbre de la sociedad neoyorquina ofrece un provocador y mordaz comentario de la sociedad de la época.