Scarlett Johansson se convierte en Ivanka Trump en el último programa de 'Saturday Night Live'

La actriz Scarlett Johansson ha sido la estrella invitada de último programa de 'Saturday Night Live' en la cadena NBC. Johansson aprovechó su participación en el programa para parodiar a Ivanka Trump y lo hizo ironizando sobre un anuncio de perfume de la firma de la hija del presidente de EEUU, Donald Trump.

"Cada hombre sabe su nombre, cada mujer conoce su cara", dice en la parodia la voz en off de Scarlett, quien avanza lentamente a través de una glamurosa fiesta repleta de trajes negros."Cuando entra en una habitación, todos los ojos están en ella, ella es Ivanka".

"Es una mujer que sabe lo que quiere y sabe lo que hace. Ella no anhela ser el centro de atención, pero nosotros la vemos. Oh, cómo lo vemos. Es una feminista, abogada, una campeona, pero.. ¿cómo?", continúa la parodia, que en ocasiones era ininteligible por las risas del público. "Cuando ella ve 'Titanic' cree que es Rose, pero no, en realidad eres Billy Zane", sentencia el scketch de 'SNL'.

El gabinete de Donald Trump es centro de las sátiras que hace semanalmente el programa de la NBC. Muy elogiada fue la parodia que hizo la actriz Melissa McCarthy del jefe de prensa de Trump, Sean Spicer. Y Alec Baldwin incluso ha llegado a proponerse para ocupar el lugar de Trump en la cena de los corresponsales de la Casa Blanca, tal es el éxito de su imitación del presidente en 'Saturday Night Live'.