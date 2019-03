La imitación de Melissa McCarthy del jefe de prensa de Donald Trump de la que todo el mundo habla

Melissa McCarthy (conocida por su papel de Sookie en 'Las Chicas Gilmore') ha sorprendido a medio mundo con su imitación de Sean Spicer, el portavoz de prensa de la Casa Blanca en la legislatura de Donald Trump, en el último programa de 'Saturday Night Live'.

El 'sketch', que en YouTube lleva más de 17,7 millones de visualizaciones, muestra la mala relación de Spicer con los medios de comunicación que cubren la información de la Casa Blanca.

Las reacciones a dicho sketch no se hicieron esperar y bastantes personas notables, opositores al Presidente Trump, elogiaron el trabajo que McCarthy protagonizó imitando al portavoz Sean Spicer.

Best SNL sketch in years. Melissa McCarthy is a modern day Jackie Gleason.https://t.co/nCt65PdpFE