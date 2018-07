Sarah Paulson será "la más mala de todas" en 'American Horror Story: Hotel'

Ryan Murphy ha confirmado a través de su cuenta personal en Twitter que la actriz Sarah Paulson formará parte del reparto de 'American Horror Story: Hotel', la quinta temporada de la ficción de terror de FX.



A diferencia de los últimos personajes a los que Paulson ha dado vida, en esta ocasión interpretará a "la chica más mala de todas" tal como afirma Murphy en el twit.

Sarah Paulson is checking into "Hotel." And this season, she's the baddest bad girl of them all. #AHSSeason5