Sarah Jessica Parker regresa como Carrie Bradshaw de 'Sexo en Nueva York'

Sarah Jessica Parker ha vuelto a enfundarse sus Manolos y una divertida falda de tul. La actriz que interpretaba a Carrie Bradshaw en la icónica serie 'Sexo en Nueva York', ha reaparecido para dar vida a su personaje por las calles de Nueva York.

No, no se trata del anuncio de la tercera película de la saga cinematográfica, ni de un reencuentro de sus protagonistas. Sarah Jessica Parker ha vuelto a ser Carrie por una buena causa. No obstante, ha revolucionado a los seguidores de 'Sexo en Nueva York' en Instagram, que han aplaudido el regreso del mítico personaje.

"Mi vieja amiga. Está haciendo una breve reaparición. Asociarse con una gran marca y apoyar una causa que a todos nos importa. Hay más por venir. Besos, SJ", ha escrito la intérprete en su publicación.

El vídeo forma parte de la campaña #PourItForward organizada por la marca de cerveza Stella Artois en colaboración con la fundación Water.org, cofundada por Gary White y Matt Damon. El objetivo de esta campaña será conseguir proporcionar 5 años de agua potable a diferentes países en desarrollo, por cada venta de una copa de Stella Artois de edición limitada.

Como ya anuncia la intérprete en su publicación, esta reaparición de Carrie Bradshaw no será la última, "hay más por venir".