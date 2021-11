Sarah Jessica Parker responde a las críticas por su edad con la llegada del reboot de 'Sexo en Nueva York'

'Sexo en Nueva York' fue una de las series que marcó a una generación y por supuesto la noticia de un reboot no es más que un motivo de pura felicidad para los fans. Y es que volver a disfrutar de Carrie, Charlotte y Miranda es algo que no tiene precio. Eso sí, los fans notarán mucho la ausencia de Kim Cattrall, que no estará presente en 'And Just Like That'.

A pesar de la gran expectación con la llegada de 'And Just Like That', que se estrenará el próximo mes de diciembre en HBO, el regreso no se ha librado de las críticas por parte de algunos usuarios en redes sociales. Y no tiene nada que ver con la ausencia de Kim Cattrall.

A través de las redes sociales ha habido un aluvión de críticas hacia las actrices de 'Sexo en Nueva York' por la edad que tienen. Esto es algo que Sarah Jessica Parker no ha pasado por alto y ha estallado contra sus críticos.

En una entrevista con Vogue, la actriz no se ha callado nada y de esta manera responde a todos los usuarios de redes sociales que las critican por el simple hecho de hacerse mayores: "Hay demasiada charla misógina con respecto a nosotras que no ocurriría nunca sobre un hombre".

Y continúa diciendo: "Pelo gris, pelo gris, pelo gris. ¿Acaso tiene el pelo gris? Esto es en especial en las redes sociales. Todo el mundo tiene algo que decir. 'Tiene demasiadas arrugas, no tiene demasiadas arrugas'. Hay veces que sientes que la gente no quiere que estemos a gusto con lo que somos, como si disfrutasen viéndonos sufrir por lo que somos hoy".

"Ya sea por querer hacernos mayores de forma natural y no parecer perfectas, o por querer hacer algo que te haga sentir bien. Sé perfectamente cómo me veo. No tengo elección. ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Dejar de cumplir años? ¿Desaparecer?", termina explicando.

