Sarah Hyland ha empezado el año con mucha energía y preparada para el que será un 2020 lleno de momentos inolvidables para ella; unos más felices y otros más agridulces.

Y es que la actriz, que alcanzó la fama dando vida a Haley Dunphy en 'Modern Family', se despedirá dentro de poco para siempre del personaje con el final de la serie. Pero esto también supone un nuevo comienzo, al igual que su boda con su prometido Wells Adams, que ya es una de las más esperadas del año.

Ahora Sarah ha compartido una loca imagen que refleja el genial momento que vive ahora mismo. Hablamos de la foto en la que aparece junto a sus amigas Ashley Newbrough y Ciara Robinson bailando en una fiesta. Las tres aparecen suspendidas en el aire mientras bailan La Macarena, y les ha dedicado a ambas un precioso mensaje.

La publicación cuenta ya con más de 200 mil me gusta y miles de comentarios en los que los fans de la actriz se alegran de la felicidad que transmite Hyland con dicha foto y las siguientes palabras: "No crecí con hermanas, pero estoy jodidamente segura de que las he encontrado. Y para responder a todas vuestras preguntas ... Sí, estábamos bailando La Macarena. Y sí, estábamos en el aire."

