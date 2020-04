Después de diez años trabajando juntos, los actores de 'Modern Family' se han convertido en una gran familia y despedirse de la serie no está siendo nada fácil.

Hace unas semanas que tuvieron su última lectura de guión juntos y hubo lágrimas por doquier, pero nada comparado a cuando realmente se emita la gran despedida de la serie este abril. Sin embargo, hay cosas que van a dejar una sensación agridulce, y es que no todas las tramas han contentado a sus protagonistas.

Sarah Hyland ha reconocido que cree que "no lo estoy procesando. Aún no he sentido la tristeza". La actriz confiesa a Cosmopolitan que esperaba otro destino para su personaje, Haley Dunphy.

"Poder verla petándolo en el mundo de la moda. Convertirse en una fiera estilista o magnate de marcas o algo así". Sin embargo, la última temporada las tramas de Haley (que ha tenido menos tiempo en pantalla) han girado en torno a su nueva maternidad con gemelos.

"Hay muchas madres increíbles que también trabajan duro y brillan en sus trabajos y lo hacen bien cada día en los dos aspectos. Eso hubiera sido muy guay verlo, especialmente para alguien como Haley".

¿Qué te ha parecido a ti el último arco del personaje?

