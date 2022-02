Sara Ramírez tiene sentimientos encontrados con su personaje en 'And Just Like That': "No me reconozco"

En un primer momento, podríamos llegar a pensar que Sara Ramírez y su personaje en la serie 'And Just Like That', tienen mucho en común: comparten su origen mexicano e irlandés-estadounidense y se identifican como queer y no binarie. Sin embargo, poco más tienen en común.

El personaje de Che Diaz ha causado revuelo en las redes sociales, y no a todo el mundo le ha gustado. Han sido muchos los usuarios que ven "forzado" la inclusión de un personaje queer, o piensan que solo está ahí para dar una imagen de inclusión social.

Por eso, Sara Ramírez comenzó su entrevista con The New York Times aclarando que "soy muy consciente del odio que existe en las redes, pero tengo que proteger mi propia salud mental y mi propio arte".

Y aunque el personaje no sea el más querido, insiste en que se siente genial de haber interpretado ese papel: "Estoy muy orgullose de la representación que hemos creado. Hemos construido un personaje que es un ser humano, que es imperfecto, que es complejo, que no está aquí para agradar, que no está aquí para la aprobación de nadie. Está aquí para ser elle misme".

"En la vida real, hay muchos seres humanos diferentes que se sientan en una misma mesa y dicen la verdad de innumerables maneras. Y todas aterrizan de manera diferente con diferentes personas".

No se reconoce

Sin embargo, y como es lógico, Sara Ramírez y Che Diaz no son la misma persona. Hay que separar al artista de su personaje, por lo que Ramirez no ha tenido tapujos para reconocer que "no me reconozco en Che".

Pero sí apoya su causa. En una entrevista que hizo Sara Ramírez con EW antes de que el reboot fuera estrenado, habló sobre el esfuerzo y el cuidado que pusieron en la creación del personaje, para que la representación no fuera perjudicial para las comunidades trans y queer.